Trafic de drogue et blanchiment d'argent : jusqu'à quatre ans de prison pour les membres d'une même famille à Lyon

Des peines allant de 36 mois à 4 ans de prison ont été prononcées par le tribunal judiciaire fin juin dernier à l'encontre de plusieurs membres d'une même famille soupçonnée de trafic de drogue et blanchiment d'argent.

A la tête de ce réseau, un homme originaire de Sathonay-Camp, soupçonné d'avoir livré de la drogue à plus de 400 clients dans toute l'agglomération lyonnaise et surveillé depuis février 2020.

Les investigations avaient alors mis en lumière un véritable réseau familial de blanchiment d'argent, orchestré par la mère et avec la complicité des sœurs. Le grossiste avait également pu être identifié.

Une vague d'interpellations avait alors été lancée en juin 2020. Une perquisition au domicile du principal suspect avait permis aux enquêteurs de saisir plus de 3 kg de cannabis, 50 grammes de cocaïne, 103 grammes d'héroïne, 116 grammes de MDMA et 924 cachets d'ecstasy. Près de 15 000 euros en espèces, des montres de luxe, des armes de poing, des munitions et des gilets pare-balles siglés police avaient également été découverts. Chez les parents du suspects, les policiers avaient mis la main sur plus de 2800 euros et plus de 10 000 euros avaient été retrouvés chez les soeurs. Le grossiste avait aussi été perquisitionné, conduisant à la saisie de 3000 euros en espèces, des scooters et des vélos volés, et une arme longue accompagnée de ses munitions.

Les enquêteurs du groupe de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine de la Division Ouest avaient ensuite saisi plus de 60 000 euros en espèces au titre des avoirs criminels, plus de 115 000 euros sur les comptes bancaires de la famille, ainsi que trois appartements et trois véhicules. Des biens qui ont tous été confisqués définitivement par la justice.

A noter que le principal mis en cause a également été condamné à 30 mois de prison en février dernier pour la détention d'armes et des gilets pare-balles.