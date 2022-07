Chassé-croisé de l'été : drapeau rouge vendredi avant un samedi noir sur les routes

Pour ce chassé-croisé de l'été, Bison Futé voit rouge vendredi, avant une journée classée noire samedi.

Vendredi, dans le sens des départs, les premiers bouchons sont annoncés au nord de Lyon, sur l'A6, à partir de 11h et jusqu'à 19h. L'A7 se retrouvera rapidement saturée entre Lyon et Orange de 11h à 21h et la circulation sera difficile sur l'A43 entre Lyon et Chambéry de 16h à 19h. Dans le sens des retours, la journée sera classée rouge également. Bison Futé annonce des ralentissements dans la Vallée du Rhône entre 9h à 20h et sur l'A6 entre Lyon et Beaune de 13h à 18h.

Samedi, les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Le drapeau noir sera hissé dans le sens des départs. L'A7 sera très fréquentée dès 7h et jusqu'à 18h entre Lyon et Orange. Dans le sens des retours, il faudra éviter l'autoroute du Soleil entre 9h et 19h, pour une journée classée rouge.

Dimanche, Bison Futé verra toujours rouge, avec toujours beaucoup de monde annoncé sur l'A7 entre 7h et 20h. Dans le sens des retours, la journée sera classée orange et des ralentissements seront observés dans la Vallée du Rhône de 11h à 19h.

Les vacanciers les plus patients qui privilégieront la journée de lundi pour circuler devraient eux aussi connaitre quelques difficultés. Bison Futé hissera le drapeau orange dans le sens des départs. Un pic de circulation est annoncé sur l'A6 au nord de Lyon de 10h à 18h et sur l'A7 au sud du Tunnel de Fourvière entre 8h et 18h. Dans le sens des retours, les voyants seront au vert mais quelques ralentissements pourraient avoir lieu dans la Vallée du Rhône de 9h à 13h.