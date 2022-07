Inter Milan-OL : Lyon a retrouvé des jambes et son envie (2-2)

Entre les blessures, les joueurs sur le départ peu investis et les claques reçues, notamment contre Willem II, il y avait de quoi s’inquiéter pour l’issue de l’ultime match amical de l’été ce samedi soir. Lyon se déplaçait en Italie pour affronter l’Inter Milan.

C’est peu dire que les Nerazzurri avaient quelque chose à prouver à l’OL. La première mi-temps était électrique, avec des contacts et des tacles très appuyés de la part des Italiens. Au grand dam du staff lyonnais qui pouvait craindre une blessure bête à une semaine du lancement de la saison de Ligue 1.

Malgré cela, Lyon avait la main sur ce début de rencontre. La préparation des coéquipiers de Castello Lukeba étant plus avancée que celle des Milanais, on voyait clairement la différence dans les phases de construction offensive. A plusieurs reprises, Tetê et Karl Toko-Ekambi sonnaient la charge.

C’est finalement Alexandre Lacazette qui ouvrait le score à la 31e minute. Bien servi par Lucas Paqueta, il trompait André Onana d’une tête piquée (0-1).

Juste avant la mi-temps, Malo Gusto trouvait le poteau après un ingénieux décalage de Tetê.

Même rejoint, l'OL fait forte impression

Au retour des vestiaires, Rayan Cherki faisait son entrée à la place de Tetê. Et se mettait rapidement en évidence. A la 49e, le jeune attaquant marquait à bout portant (0-2).

Euphorie de courte durée car trois minutes plus tard, l’Inter Milan réduisait l’écart par Romelu Lukaku (1-2).

La partie s’emballait et les supporters en avaient pour leur argent. A la 64e minute, Lautaro Martinez se mettait la défense lyonnaise dans la poche et Nicolo Barella n’avait plus qu’à piquer son ballon au-dessus d’Anthony Lopes (2-2).

Une dernière transversale trouvée sur une tête de Moussa Dembélé et les deux formations en restaient là.

Place désormais à une dernière semaine d’entraînement avant de donner le coup d’envoi du championnat vendredi avec la réception d’Ajaccio.

Alexandre Lacazette ouvre le score sur une tête, après un beau centre de Lucas Paqueta.#InterOL pic.twitter.com/S3gT1TYEoM — Canal Football Club (@CanalFootClub) July 30, 2022