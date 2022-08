Les écologistes changent le nom du marché du Ramadan de Lyon

Le marché du Ramadan, situé place Bahadourian dans le 3e arrondissement, permet chaque année de se ravitailler en pâtisseries, fruits et autres produits originaires du Maghreb.

Sauf que la Ville de Lyon a décidé de mettre son nez dans le dossier à l’occasion d’un appel d’offres pour choisir l’opérateur qui organisera le marché dès 2023. Et selon le Progrès, le premier grand changement consistera à renommer le marché du Ramadan en marché des saveurs orientales.

Les écologistes considèrent qu’il n’y a pas que des musulmans qui viennent y faire des emplettes et que le nom « Ramadan » pourrait porter à confusion et pousser certaines personnes à croire que le marché est strictement réservé aux adeptes de l’Islam.

Les candidats à l’appel d’offres n’ont plus que jusqu’à mercredi pour déposer leur dossier. La mairie a glissé quelques recommandations nouvelles dans son cahier des charges : "une offre diversifiée de cuisine végétale" et "que les produits proposés soient respectueux du bien-être animal". Une dernière recommandation qui pourrait être perçue comme une provocation puisque l’abattage rituel est critiqué par les associations de défense des animaux. Or, c’est le seul reconnu pour garantir des viandes halal.

Toutefois, les équipes de Grégory Doucet ont précisé à nos confrères qu’elles ne s’engageaient pas dans cette voie. Par bien-être animal, il faut comprendre origine visible du produit…

A noter que ce chamboulement à venir concerne à la fois le marché du Ramadan de la place Bahadourian, mais aussi celui du quartier des Etats-Unis dans le 8e arrondissement.

Il est toutefois probable que tous ceux qui avaient l'habitude de l'appeler comme cela depuis des années ne changeront pas subitement leurs habitudes pour évoquer le marché des saveurs orientales.