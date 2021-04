Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 23/04/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés des journalistes Alexis André et Gérard Angel, les anciens élus Emmanuel Hamelin (AGIR) et Etienne Tête (EELV) interviennent sur les sujets suivants :

- Congé paternité de Grégory Doucet : le maire est-il un père comme les autres ?

- Marché du ramadan autorisé à Vaulx-en-Velin : vivre ensemble ou clientélisme de la part d'Hélène Geoffroy ?

- Laurent Wauquiez entrouvre la porte à 2022 : une ambition logique ou bien irrespectueuse pour la Région ?