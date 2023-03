Lyon : le "marché des saveurs orientales" porté par les écologistes pour le ramadan n'a pas trouvé preneur

En août 2022, on apprenait que la Ville de Lyon avait décidé de révolutionner l'historique marché du Ramadan de la place Bahadourian. Rebaptisé "marché des saveurs orientales", il devait s'ouvrir à davantage de personnes, au-delà des musulmans, et proposer "une offre diversifiée de cuisine végétale". Tout cela au nom de la laïcité et des principes défendus par Grégory Doucet et son équipe.

Sauf que ce jeudi débute le mois de ramadan, et avec lui le marché de la place du 3e arrondissement de Lyon. Et qu'aucun changement n'a été réalisé.

Et pour cause, le Progrès révèle que l'appel d'offres de la mairie écologiste n'a pas trouvé preneur. Il a donc été décidé de confier à nouveau l'organisation du marché à l'association Objectif Quartier Péri, qui avait pourtant été exclue de l'opération.

La Ville de Lyon n'a toutefois pas l'intention de baisser définitivement les bras. Un nouvel appel d'offres a été refait en ce début d'année pour le marché de 2024.