De la pluie attendue sur la ville de Lyon

Après ces périodes de fortes chaleurs, la pluie devrait arriver ce dimanche pour rafraîchir le département du Rhône. Ces pluies pourraient durer jusqu'à mardi prochain et devraient être plus importantes que le 6 août dernier, allant de 3 mm de précipitations à 15 mm.

Le reste de la semaine reste tout de même très ensoleillée avec des températures encore hautes. Pour ce jeudi et vendredi, le thermomètre pourra monter jusqu'à 36° C. Pour samedi, 35° C et il fera 30° C pour dimanche et lundi.