Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (1er et 2 juillet)

Open Air Géant dans la Cour du Grand Hôtel-Dieu !

Le rendez-vous est donné de 15h30 à 22h dans la cour du Grand Hôtel-Dieu pour un Open Air Géant organisé par les équipes de Zoo Corp, du Grand Réfectoire et de l’Officine. Au programme : de la house ou encore du disco pour s’ambiancer comme il se doit en ce début de mois de juillet. Toutes les informations pratiques ici

Les pompiers de Lyon Confluence ouvrent leurs portes !

Journée portes ouvertes ce samedi pour les pompiers de Confluence. Les visiteurs sont attendus de 9h à 18h pour découvrir la profession. Au programme : des ateliers pour les enfants, une ascension de la grande échelle et des manœuvres des pompiers. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Le Festival entre Rhône et Saône !

Deuxième édition de l’évènement mettant l’eau à l’honneur. Jusqu’à dimanche, de nombreuses animations sont encore prévues sur les Berges de la Guillotière, à Confluence ou encore sur l’Ile Barbe avec des ateliers, des balades, des conférences, des expositions, des concerts, des spectacles… Le programme complet est à retrouver ici

Week-end à la French !

Direction HEAT Lyon dès ce vendredi pour un week-end à la French. Trois jours où un livre d’artistes est au programme tout comme des performances de danse et d’autres activités. Le détail est à retrouver ici

Grand déstockage à l’Aquarium Ciné-Café !

Des pépites seront à dénicher ce samedi de 10h à 20h du côté de l’Aquarium Ciné-Café (4ème arrondissement) à l’occasion d’un grand déstockage où des DVD à partir d’un euro seront à saisir. Une vente aux enchères est également prévue à 18h. Plus d’informations ici

Marché estival de créateurs !

Décoration, bijoux, illustrations, accessoires, vêtements, cosmétiques, maroquinerie, food… Il y en aura pour tous les goûts ce samedi de 10h à 19h dans la Cour du Midi du Grand Hôtel-Dieu à l’occasion du marché des créateurs de Lyon Can Do It. Entrée libre. Plus d’informations ici

Summer DimFit !

Envie de faire un peu de sport en ce début d’été ? Rendez-vous tous les dimanches à partir du 2 juillet au centre Nautique Tony Bertrand dans le 7e arrondissement pour deux sessions de cours de 50 minutes avec au programme du yoga, du pilates ou encore de la zumba. Les cours sont gratuits mais l’entrée au sein du centre est à votre charge. Plus d’informations sur l’évènement ici

Braderie de l’été chez Pilo !

Tout sera à -50% ! Endimanchées organise ce week-end sa grande braderie de l’été avec de nombreux créateurs au rendez-vous. Ce marché se déroulera au sein de Pilo (10 montée des Carmélites dans le 1er arrondissement) samedi et dimanche de 10h à 20h. Les informations pratiques à retrouver ici