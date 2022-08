Lyon et Rhône : de la pluie enfin, suffisant pour lutter contre la sécheresse ?

Car oui, il pleut abondamment sur le Rhône et la Métropole de Lyon, avec même des orages. A tel point que le département a été placé en vigilance orange. Un temps qui doit se poursuivre une partie de la journée et qui empêchera le thermomètre de dépasser les 25°C dans l’après-midi.

Des trombes d’eau forcément bienvenues après des semaines de sécheresse et de canicule qui ont eu raison de plusieurs cours d’eau du département et qui ont jauni la plupart des pelouses. Mais est-ce que cela sera suffisant pour que Lyon en termine avec cette crise et les restrictions qui en découlent ?

Il faudra attendre le bilan définitif de cette journée de pluie pour savoir combien d’eau est tombée. Il faut aussi prendre en compte le fait que les sols sont beaucoup plus imperméables en ce moment. Les nappes phréatiques ne vont donc pas se remplir par magie.

Enfin, le soleil et les fortes températures sont censés être de retour dès lundi. Météo-France croit savoir que des orages et de la pluie pourraient être attendus mercredi ou jeudi prochain.