La ligne de métro B encore à l'arrêt ce week-end

Cette extension nécessite des travaux sur l’ensemble de la ligne et entraine donc un arrêt total samedi et dimanche.

Cela avait déjà été le cas les 12 et 13 août dernier, pour les mêmes raisons.

Des bus relais desserviront une partie des stations de la ligne (de Gare d'Oullins à Gare Part-Dieu), avec une fréquence de 10 minutes entre 8h et 22h et allant jusqu’à 8 minutes pour ce samedi. Premier départ de Gare d'Oullins ou de Gare Part-Dieu à 04h52. Les arrêts Brotteaux et Charpennes ne seront pas desservis par ces bus.

Et attention, la ligne B s'arrêtera de circuler plus tôt les lundi 22, mardi 23, mercredi 24, lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août au soir.

Pour les jours concernés de la semaine prochaine :

• Dernier départ de Charpennes Charles Hernu : 21h15

• Dernier départ de Gare d'Oullins : 21h25

Les TCL déploieront aussi des bus relais entre les stations de Charpennes Charles Hernu à Gare d'Oullins, toutes les 10 minutes.

Premiers départs des bus relais :

• Gare d'Oullins : 21h32

• Charpennes Charles Hernu : 21h18

Derniers départs des bus relais :

• Gare d'Oullins : 0h12

• Charpennes Charles Hernu : 0h18