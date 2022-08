Piscines non déclarées dans le Rhône : un pactole de plus de 700 000 euros découvert par l’intelligence artificielle

Dans neuf départements français dont le Rhône, la Haute-Savoie et l’Ardèche pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’administration fiscale a eu recours à l’intelligence artificielle pour traquer les piscines privées non déclarées.

Concrètement, les prises de vue aériennes de ces territoires ont été analysées et comparées avec les données du fisc.

"Les algorithmes, développés en open source, permettent, sur la base des images aériennes publiques de l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) consultables par tous sur son site internet, d'extraire les contours des immeubles bâtis ainsi que des piscines. Un traitement informatique identifie ensuite, à partir notamment des déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et de l’administration fiscale, si les éléments ainsi détectés sur les images sont correctement imposés aux impôts directs locaux (taxe foncière notamment). Un agent de l’administration fiscale vérifie ensuite systématiquement chaque potentielle anomalie détectée avant toute opération de relance du propriétaire du bien, conduisant à la taxation lorsque l'anomalie est avérée", précise la DGFiP.

Il en ressort que sur les neuf départements, 20 356 piscines cachées ont été découvertes et seront imposées au titre de la taxe foncière due pour l’année 2022.

Dans le Rhône, ce sont 2432 bassins privés non déclarés qui vont rapporter aux communes lésées la somme de 715 988 euros (308 861 euros de taxe foncière 2022 et 407 127 euros de recouvrement pour les années passées dans l’illégalité ndlr).

L’Ardèche fait pire avec 2575 piscines non déclarées et la Haute-Savoie reste plus sage avec 984 cas recensés. Une question de climat, forcément.

Les Bouches-du-Rhône sont les champions toutes catégories confondues avec 7244 piscines non déclarées, pour un pactole inespéré pour les collectivités de près de 4,4 millions d’euros !

Se félicitant de résultats "probants", le fisc entend généraliser le dispositif au reste des départements métropolitains durant le second semestre 2022.

La DGFiP ne compte pas s’arrêter là : "une expérimentation est d'ores et déjà en cours sur la détection de bâtiments non déclarés ou incorrectement imposés et par ailleurs, le projet du Foncier innovant devrait également permettre de faire évoluer les modalités de mise à jour des bâtiments sur le plan cadastral".