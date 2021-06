La piscine éphémère du Parc de la Tête d’Or revient à Lyon cet été 

La piscine du Parc de la Tête d’Or revient cette année encore à Lyon à partir du 18 juin, soit un mois en avance par rapport à l’année dernière.

Des ouvertures "anticipées et échelonnées" avec des "créneaux élargis" et des "tarifications adaptées", c’est la promesse de Julie Nublat-Faure, adjointe au maire déléguée au Sport, à la Jeunesse, à la Vie Associative, et à l’éducation populaire.

Cette année, il y aura deux créneaux par jour, de 3 heures 15 chacun pour le Parc de la Tête d’Or, et de 4 heures pour les autres piscines.

"Concernant les jauges, on arrivera à 1000 personnes par créneaux sur nos piscines. On a vraiment fait en sorte que nos piscines soient accessibles au plus grand monde. Ça va vraiment faire du bien par rapport à l’année dernière où l’on était sur des jauges de 80 personnes. Pour le parc de la Tête d’Or, c’est un petit peu moins puisque c’est 300 personnes par créneaux, ce qui fait 600 personnes par jour", poursuit l’adjointe au maire.

Il y aura de nouveau le "grand bassin" de 30 x 15 mètres sur 1m de fond, ainsi qu’un plus petit bassin pour les enfants. L’aire de jeux n’a quant à elle pas été reconduite cette année, la fréquentation n’étant pas assez importante.

La plage de 2 000 m2, constituée d’espaces de lecture, de détente, de jeux et de zones ombragées a elle aussi été reconduite, avec une autorisation cette fois ci, de porter des "chaussures de plage", suite aux nombreuses remarques concernant le gazon synthétique "qui brûlait les pieds". Il n’y aura en revanche pas de buvette.

Nouveauté également cette année, la matinée de la piscine du Parc de la Tête d’Or est dédiée aux centres sociaux, qui peuvent réserver pour des groupes de 24 enfants.

Un dispositif de billetterie "hybride", permettant d’acheter son billet en ligne et au guichet sera mis en place, afin d’éviter "les attroupements", "la frustration" et d’avoir "plus de fluidité".

"Je suis très optimiste pour cette année, car je trouve que l’on a besoin de retrouver des temps de lien social, revenir à la piscine c’est aussi un moment de convivialité, donc je suis optimiste car cela n’a rien avoir avec ce que l’on a connu l’année dernière", reprend Julie Nublat-Faure.

Dans un communiqué, la Ville de Lyon explique que c’est plus de 16 millions d’euros qui seront consacrés aux piscines pour le mandat 2020-2026. Cet investissement comprend de nouveaux équipements nautiques, des travaux de rénovation, ou encore la reconduction de la piscine éphémère au Parc de la Tête d’Or.

"À Lyon on a une carence en piscine, alors on réagit", a conclu l’adjointe au maire.

Pour la piscine du Parc de la Tête d’Or, c’est 500 000 euros qui ont été investis pour la construction. La Ville de Lyon rajoutera de l’argent pour des besoins comme la sécurité.

Concernant la tarification des piscines, elle reste la même cette année :

3,40 euros plein tarif

2,60 euros tarif réduit

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Récapitulatif des ouvertures des piscine de la Métropole de Lyon :

Centre nautique Tony Bertrand, situé dans le 7e arrondissement est ouvert depuis le 3 juin et fermera le 5 septembre.

La piscine de Gerland ouvrira le 17 juin est fermera le 29 août.

La piscine du Parc de la Tête d’Or ouvrira le 18 juin et fermera le 31 août.

La piscine de Mermoz ouvrira le 1er juillet et fermera le 30 août.

La piscine de la Duchère ouvrira le 1er juillet et fermera le 31 août.

J.N