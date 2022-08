Prolongation de la ligne B du métro : de nouvelles interruptions de trafic prévues jusqu'en décembre

La ligne B sera de nouveau occasionnellement interrompue pour permettre les travaux de prolongement entre la gare d'Oullins et Saint-Genis-Laval-Hôpitaux Lyon Sud, avec la réalisation de deux nouvelles stations.

De septembre à décembre, la ligne B sera interrompue les lundis, mardis et mercredis en soirée à partir de 21h15. Le métro B ne circulera pas non plus les journées des 29 et 30 octobre et les 27, 28 et 29 décembre.

Des bus relais seront mis en place. La fin des travaux est estimée pour l'automne 2023.