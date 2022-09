TGV Lyon-Turin : Gabriel Amard va réclamer une commission d’enquête

Ce chantier doit permettre de basculer sur le rail des millions de camions. Le député veut ainsi "faire la lumière sur le non-respect des droits de l’eau". Selon un rapport de la Commission Européenne de 2006, ce chantier devrait drainer entre 60 et 125 millions de mètre cube par an. Cela pourrait avoir des effets "sur d’autres éléments du cycle dans les bassins versants concernés" d’après le rapport.

Ce dimanche, une manifestation a été organisée à Villarodin-Bourget en Savoie. Ayant rassemblé plus de 200 personnes dont Gabriel Amard et le sénateur EELV Thomas Dossus, elle voulait dénoncer une atteinte irréversible aux réserves en eau de la montagne. Ce chantier serait même illégal selon Daniel Ibanez, membre du collectif Amis de la Terre : "ce site creuserait directement sous 19 prises d’eau potable. Cependant, il existe des arrêtés préfectoraux qui interdisent strictement toute excavation sur le captage." Le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, considère le projet comme "inutile, climaticide et au coût exorbitant". Dans un communiqué de presse de La France Insoumise, elle insiste sur le déversement de ces eaux tandis que "les glaciers disparaissent et que la sécheresse et la chaleur augmentent".

En août dernier, les forces de l’ordre avaient délogé une dizaine de manifestations qui bloquaient la route du chantier. L’échéance des travaux est prévue pour 2030.