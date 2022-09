Orages : nouvelle vigilance orange sur le Rhône ce mardi !

Cette dernière, activée immédiatement et jusqu’à mercredi 6h minimum, concerne le département du Rhône, mais aussi seize autres en France dont la Loire, l’Ain ou la Saône-et-Loire.

D’après Météo France, les orages vont se propager "après 16h sur le nord de l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes jusqu'à l'est de l'Ain, en prenant un caractère violent sous forme de chute de grêle de taille moyenne". Des rafales pouvant dépasser 100 km/h, accompagnées localement de fortes intensités de pluies sont aussi redoutées. Les météorologues tablent sur des précipitations comprises entre 20 à 40mm en 30 minutes, voire plus.

"Le risque de tels phénomènes englobe l'ensemble des départements en vigilance orange, mais la localisation est difficile à préciser, et tous les territoires ne seront pas nécessairement impactés" précise néanmoins Météo France.