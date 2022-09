Lyon : James Gray invité d’honneur du festival Lumière

Le réalisateur américain présentera en avant-première son nouveau film Armageddon Time qui sortira début novembre. A l’affiche, un beau casting dont Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong et Jessica Chastain. Film inspiré par sa propre enfance, il a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.



Parmi les autres films notables de sa filmographie, Little Odessa, Two Lovers ou encore Ad Astra qui avait eu un excellent accueil de la critique. Une projection d’une sélection de ses films est prévue, mais la programmation complète ne sera annoncée que le lundi 12 septembre.

Pour rappel, le prix Lumière 2022 sera décerné à l’Américain Tim Burton.

[Nouvelle annonce] Le cinéaste James Gray sera à l'honneur du festival #Lumière2022. Au programme : rencontres avec le public, projections d'une sélection de ses films et avant-première de #ArmageddonTime. https://t.co/xsQ67DEJMH @UniversalFR @UniversalPics pic.twitter.com/n51dJCiR1Q — Festival Lumière (@FestLumiere) September 6, 2022