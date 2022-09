Cédric Van Styvendael : "La priorité n'est pas de fermer des lieux de culture par rapport aux économies d'énergie"

Durant l'été, Cédric Van Styvendael et Grégory Doucet sont montés au créneau concernant le cas des dark stores. Mardi, le gouvernement recevait les représentants des maires inquiets. Et "il semblerait que le gouvernement nous ait entendus", se félicite le maire de Villeurbanne. "J'attend de voir la reformulation des décrets pour vérifier si les outils juridiques à notre main restent les mêmes que ceux avant l'été", temporise-t-il.

"On ne pourra pas fermer ceux déjà ouverts. Mais il y en a 7 ou 8 en demande d'installation sur lesquels on aura un pouvoir de négociation", promet l'édile socialiste.

Sur les dark kitchens, Cédric Van Styvendael estime qu'il "faut taxer ces plateformes sur les m2 qu'elles utilisent dans la ville pour leur modèle économique".

Egalement vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la Culture, il constate qu'aucune solution n'a pu être trouvée pour compenser les coupes des subventions de la Région. "On a des institutions comme la Villa Gillet qui ne sait pas monter son année de programmation 2023", alerte-t-il. Et de poursuivre en dénonçant Laurent Wauquiez "qui a une attitude coupable, à la fois dans la brutalité et l'absence de dialogue. C'est sa méthode de fabrique".

A Strasbourg, on étudie la possibilité de fermer des lieux culturels en cas de crise énergétique. Hors de question pour Cédric Van Styvendael de faire de même dans l'agglomération lyonnaise : "On a la chance d'avoir des acteurs locaux extrêmement sensibilisés aux économies d'énergie".

"La priorité n'est pas de fermer des lieux de culture par rapport aux économies d'énergie. Je préfère qu'on baisse la température ou qu'on engage des transformations", conclut-il.

00:00 Dark Stores

03:57 Subventions de la Région à la culture

06:38 Futur lieu de la Biennale d'art contemporain

08:07 Fermetures de lieux culturels pour économies d'énergie

09:41 Nuits de Fourvière

11:35 Villeurbanne capitale de la Culture

12:28 Parti socialiste toutouïsé ?