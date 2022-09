Sébastien Michel : "La droite doit se reconstruire sur un triptyque basique : fidélité, modernité et générosité"

Lundi, Sébastien Michel dévoilait une lettre ouverte aux candidats à la présidence des Républicains. "Il est temps de se remettre au travail et de moderniser en profondeur notre mouvement si on veut regagner la confiance des Français", précise le maire d'Ecully, très critique vis-à-vis du parti depuis la déroute de Valérie Pécresse à la présidentielle.

Il propose notamment de passer à la semaine de 4 jours, tout en travaillant 36h. "On a une économie qui plafonne. Les restaurants ne sont plus ouverts toute la semaine, les établissements hôteliers ont de grandes difficultés, les commerces et l’industrie n’arrivent plus à recruter, alors même que l’on a 7,5% de chômage", constate-t-il. "Il y a une aspiration de nos concitoyens à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ma proposition tient compte de cela. On manque de main d’oeuvre, donc il faut travailler plus. Et partir sur la semaine de 4 jours, ça permet un meilleur équilibre".

Sébastien Michel veut aussi s'emparer de thématiques généralement laissées à la gauche et "souhaite qu’à droite on soit capable de formuler des propositions un petit peu innovantes et modernes, pour renouer avec l’électorat urbain qui nous a tourné le dos, notamment la jeunesse".

"La droite doit se reconstruire sur un triptyque basique : fidélité à notre héritage et histoire, modernité avec le bien-être animal, l’égalité réel femmes-hommes et la transition écologique et générosité avec des politiques sociales ambitieuses", conclut l'ancien collaborateur de Laurent Wauquiez.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Lettre ouverte aux candidats LR

02:41 Semaine de 4 jours en 36h

04:51 S’appuyer sur les élus locaux

05:52 CNR

06:34 Elus plus exigeants

07:10 Piliers de la reconstruction de la droite

09:15 Opposition large à la Métropole ?

10:37 Ligne E du métro

12:20 Ecully oubliée par les Voies Lyonnaises