US Open : Caroline Garcia éliminée en demi-finale !

Soirée difficile 😞

Le cœur y était mais pas le niveau de jeu. 💪🏻🤜🏻🤛🏻🙌🏻🦁🐝🎾

Tough night 😞

The heart was there but not the level

Will be back for more challenge soon 💪🏻

Best of luck to Ons for the final ! #FlyWithCaro #usopen

Photo crédit @corinnedubreuil pic.twitter.com/oVYT3lioaD