Lyon : nos idées pour les Journées européennes du Patrimoine !

Les Journées européennes du Patrimoine se déroulent ce week-end dans toute la France. La Métropole de Lyon a décidé de mettre à l’honneur pour cette 39ème édition le thème "Cultures plurielles, métropole singulière" avec au bout la possibilité de visiter gratuitement plus de 300 sites du territoire et de participer à de nombreuses animations.

Voici notre sélection d’idées pour ce week-end :

-Découvrir les coulisses du bloc opératoire de la Croix-Rousse. La réservation est obligatoire pour cette visite et pour cause les équipes du bloc opératoire de l’hôpital de la Croix-Rousse se mobilisent pour faire découvrir le parcours d’un patient. Au programme : visite des salles d’opération et rencontres avec les robots qui aident les chirurgiens.

-Visiter les salons de l’Hôtel de Ville et rencontrer le carilloneur. C’est un incontournable des Journées européennes du Patrimoine : la visite des salons de l’Hôtel de Ville mais qui promet une longue file d’attente… Pourquoi ne pas alors partir à la rencontre du maître-carillonneur des lieux, Charles Dairay accompagné cette année de la musicienne coréenne Miryong Pantos ?

-Découvrir les coulisses du Jardin botanique de Lyon. Direction le parc de la Tête d’Or, plus précisément au Jardin botanique de Lyon qui ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine. L’occasion d’observer le travail des jardiniers et les trésors cachés de ce lieu.

-Visiter les coulisses du TNP. Les secrets du Théâtre National Populaire de Villeurbanne n’auront bientôt plus de secrets pour vous. Deux types de visites sont proposés sur place : le TNP et les ateliers décors avec au bout la découverte des coulisses ou encore des loges.

-Découvrir l’ancien poste d’aiguillage de Lyon-Perrache. A quoi servait ce bâtiment s’élevant sur 4 étages et ne disposant pas d’ascenseur ? La réponse sera dévoilée lors d’une visite guidée d’une heure de l’ancien poste d’aiguillage de Lyon Perrache qui ouvre de nouveau ses portes au public.

-Visiter le souterrain du Fort de Vaise. Envie de découvrir le souterrain de ce lieu édifié entre 1832 et 1834 ? Direction le Fort de Vaise ce week-end. Départ de visite toutes les 30 minutes. De nombreuses autres animations sont également au programme sur place.

-Visiter les chaufferies bois et gaz avec la Métropole de Lyon. Rendez-vous ce week-end à Rillieux-la-Pape pour la visite des chaufferies bois et gaz ; le réseau fournit l’eau chaude destinée au chauffage collectif. La Métropole de Lyon propose également un parcours pédagogique de gestion des déchets ménagers. Les deux visites sont gratuites.

La réservation est obligatoire pour de nombreuses visites. Toutes les informations sur les Journées européennes du Patrimoine dans la Métropole de Lyon sont à retrouver ici