Cédric Van Styvendael : "Les Journées du Patrimoine, c'est ce qu'en font les acteurs"

"Les Journées du Patrimoine, c'est ce qu'en font les acteurs". A la veille de l'évènement du week-end, Cédric Van Styvendael a hâte de faire découvrir aux habitants de l'agglomération et aux autres les trésors, cachés ou non, de la capitale des Gaules et ses environs. Le vice-président de la Métropole promet "beaucoup d'animations en plus des visites classiques", ainsi que "des visites de lieux dans lesquels on n'est jamais rentré" comme le bloc opératoire des HCL.

Outre le patrimoine, la Métropole veut aussi mettre en avant le matrimoine, car il est "important de mettre en lumière ce que les femmes ont apporté", poursuit le maire de Villeurbanne.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Biennale de la Danse

01:43 Journées du Patrimoine

05:21 Matrimoine

06:18 Sauver les petites églises

07:05 Etats généraux des droits culturels

08:03 Ambitions culturelles de la Métropole