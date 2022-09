Métropole de Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert agacée d’être taxée d’extrême-gauche

A la dernière campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s’est battu pour ne pas être qualifié dans les médias de candidat d’extrême-gauche, tandis que Marine Le Pen adoptait les mêmes éléments de langage pour expliquer qu’elle n’était pas d’extrême-droite. L'un et l'autre se définissant respectivement comme étant l'incarnation de la "vraie gauche" et de la "vraie droite".

A la Ville et à la Métropole de Lyon, les opposants des écologistes ne rechignent toutefois pas à qualifier d’extrême-gauche les majorités de Grégory Doucet et Bruno Bernard, surtout depuis l’alliance de la NUPES aux législatives.

Et ça, ça a le don d’agacer Nathalie Perrin-Gilbert. Adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture et simple conseillère métropolitaine, elle a pris la parole ce lundi pour se repositionner sur l’échiquier politique. Et glisser un tacle à la droite au passage.

"Ni mon groupe La Métropole en Commun, ni moi-même ne nous sentons concernés par cette mention à l’extrême-gauche brandie un peu comme un épouvantail. En revanche, notre combat contre les idées de l’extrême-droite est et sera constant", débutait l’ancienne maire du 1er arrondissement.

NPG embrayait sur une question directement posée à Philippe Cochet, maire LR de Caluire-et-Cuire : "Votre groupe était inscrit dans notre hémicycle jusqu’à présent sous le nom de "Rassemblement de la droite, du centre et de la société civile". Centre-droit en somme. Or, parmi votre groupe qui compte 32 élus, 5 ont soutenu la candidature d’Eric Zemmour à la dernière présidentielle. Cinq sur 32, ça représente 15,6% de votre groupe. Avez-vous choisi d’appeler votre groupe "Métropositive" pour mieux masquer la présence de l’extrême-droite dans vos rangs et éviter de vous nommer "Rassemblement de l’extrême-droite, de la droite, du centre et de la société civile" ?"

Pour rappel, sur les cinq élus métropolitains qui avaient parrainé Eric Zemmour (Christophe Girard, Lucien Barge, Claude Cohen, Michel Rantonnet et Richard Brumm), seul Christophe Girard avait déclaré vouloir voter pour lui au premier tour du scrutin. Malgré son ralliement à Reconquête!, il n'avait pas été exclu du groupe LR.