Nathalie Perrin-Gilbert : "A Lyon, une politique culturelle que beaucoup de collectivités nous envient"

En cette fin de semaine, le conseil municipal de Lyon se réunit pour voter notamment le budget 2022. Avec un important volet consacré à la culture, le 2e budget de la Ville après l'éducation. Nathalie Perrin-Gilbert est donc une adjointe ravie du "fort engagement de notre exécutif" qui a "sanctuarisé" les fonds alloués à ce secteur fortement touché par la crise sanitaire. L'ancienne maire du 1er arrondissement se félicite d'avoir des "objectifs clairs" et de mener une "politique culturelle avec de beaux moyens et que beaucoup de collectivités nous envient".

Nathalie Perrin-Gilbert n'a pas fait de cadeaux aux paquebots à l'instar de l'Opéra de Lyon. Selon elle, "les institutions doivent être des locomotives d'un élan de la création, de l'émergence".

"Pour la première fois, la Ville de Lyon va soutenir les salles de cinéma d'art et essai", poursuit l'élue.

Un dossier d'importance est sur son bureau : remplacer Dominique Hervieu, qui a récemment quitté son poste de directrice de la Maison de la Danse. "On est dans la nécessité de recruter. Une démarche de candidatures est lancée. (...) Mourad Merzouki est un bon candidat", juge-t-elle.

NPG est revenue sur la polémique des anciennes usines Fagor Brandt, que la Métropole a choisi de transformer en dépôt TCL alors qu'elles accueillaient des évènements comme les Nuits Sonores. "Je continue à penser que ce n'est pas une bonne décision", se braque-t-elle. "On parle de la Saulaie à Oullins et la Mulatière. Mais on veut garder une partie des évènements à Lyon".

L'élue lyonnaise travaille activement sur la place de la photographie à Lyon, avec l'annonce prochaine de la création d'un "prix lyonnais de la photographie national voire international".

