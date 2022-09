Lyon : une rentrée universitaire sous le signe de l’écologie et du logement

Cette rentrée comporte de grands enjeux pour le Rectorat, tant écologiques qu’économiques. Tout d’abord, une aide de 100 euros devrait être donnée aux étudiants boursiers durant la semaine du 26 septembre en raison de l’inflation. Ensuite, les frais d’inscriptions sont gelés pour la quatrième année consécutive. Une entrée en licence universitaire coûte 170 euros, un master 243 euros et un doctorat 380 euros. Enfin, le repas à un euro est maintenu pour les plus précaires.



Par ailleurs, Olivier Dugrip, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, a rappelé que "l’Etat n’envisage pas une réduction de l’université Lumière Lyon 2". En revanche, des travaux y ont lieu et privent ainsi les étudiants d’une partie de l’université. Mais le recteur se veut rassurant : "Des solutions vont être mises en place, on va trouver de nouveaux locaux et des alternatives d’accueil".



"Encourager les étudiants à être plus responsables"



Les étudiants qui mangent dans les cafétérias du CROUS n’auront plus de couverts à chaque repas. Jusqu’à maintenant, un kit était fourni régulièrement et gratuitement, ce qui ne sera plus le cas. Ils n’auront qu’un seul kit qu’ils devront réutiliser à chaque fois. Si jamais le kit est perdu, il est tout de même possible d’en racheter un à faible coût. Si l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) s’en est plaint, Christian Chazal, directeur général du Crous de Lyon, considère que cette organisation "voit la problématique par le petit bout de la lorgnette".



Selon lui, il s’agit surtout d’être plus écoresponsable. Aujourd’hui, 32 tonnes de déchets sont jetées chaque année et il veut descendre à 5 tonnes. "Notre but n’est pas de renchérir le coût mais de les encourager à être plus responsables" déclare-t-il. D’ailleurs, ceux qui apportent leur propre tasse ou leur mug ont ainsi une réduction sur le café et le thé pour motiver les étudiants à venir avec leurs propres couverts.



Le logement est aussi au cœur des préoccupations. D’ici 2026, Christian Chazal veut arriver à 2700 logements supplémentaires en investissant 156 millions d’euros dans la construction. Avec trois nouvelles résidences universitaires ouvertes récemment, le nombre de logement se porte à 9662. Dans la région Auvergne Rhône-Alpes, ce sont plus de 20 000 logements étudiants.

A.C