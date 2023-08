Lyon : rassemblement devant le rectorat pour le retrait du pacte enseignant

Ils veulent manifester à la fois contre la réforme des retraites mais surtout contre le pacte enseignant, une supposée revalorisation liée à l’exercice de nouvelles missions selon le gouvernement. Ainsi, les enseignants qui le souhaitent pourront ajouter une corde à leur arc "pour contribuer à l’amélioration du service rendu aux élèves et à leurs familles". Le ministère de l’Education Nationale donne l’exemple d’un remplacement de courte durée pour réduire le nombre d’heures perdues.

Si ce pacte est avant tout la conséquence d’un cruel manque d’effectif dans les établissements scolaires, il s’agit aussi d’un choix malsain d’après le syndicat FO SNUDI dans un communiqué de presse : "Il faudrait accepter de travailler plus pour perdre un peu moins et se retrouver en concurrence les uns avec les autres ! C’est une attaque sans précédent contre nos statuts et contre l’école publique qui va considérablement dégrader le fonctionnement des établissements."

Une réforme "au détriment de mesures scolaires"

En lien avec ce pacte, Emmanuel Macron et la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnelle Carole Grandjean ont annoncé une réforme de la voie professionnelle qui laisse là aussi l’intersyndicale dans le doute : "[La réforme] va supprimer des filières et des postes d’enseignants avec un calendrier brutal sur les fermetures de filières tertiaires d’ici 2026, laissant craindre des reconversions forcées."

Par conséquent, l’intersyndicale se déclare ouvertement opposée à ce pacte : "Ce projet comporte de nombreuses mesures orientées vers l’insertion professionnelle au détriment de mesures scolaires. Nous refusons cette vision qui réduit l’enseignement sous statut scolaire à la seule employabilité immédiate." Elle "exige" donc l’abandon du projet de réforme des lycées professionnels, l’abrogation de la réforme des retraites, l’abandon du pacte et une augmentation indiciaire immédiate pour tous les personnels sans contrepartie à hauteur de l’inflation minimum.

Une grève est également demandée par les organisations syndicales la journée du mardi 6 juin pour le retrait de la réforme des retraites.