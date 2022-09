Tony Parker et son projet de station touristique pour Villard-de-Lans

Désormais investisseur, Tony Parker s’est tourné vers le monde du ski. S’il apprécie ce sport, il s’est surtout intéressé aux remontées mécaniques jusqu’à présent. Lors d’une conférence de presse ce jeudi, il a revu ses ambitions à la hausse. L’ancien basketteur veut désormais ouvrir "Ananda Resort", une station touristique à Villard-de-Lans où il a eu un "coup de cœur". Si Tony Parker a "hâte de commencer à apprendre à bien skier", il veut surtout continuer à faire grandir la station.



Ce projet, dont les travaux ne commenceront qu’en mars 2024, s’établira sur 21 000 m² et accueillera notamment une résidence hôtelière 4 étoiles de 132 appartements. Le parking va également être reconstruit en souterrain pour une ouverture prévue en décembre 2025 et 96 millions d’euros seront investis dans ce projet.



Passer de 10 semaines d’occupation à 10 mois



Tony Parker veut développer cette station pour qu’elle vive même hors période hivernale. Un vœu partagé par le maire de Villard-de-Lans, Arnaud Mathieu : "On veut 10 mois d’occupation de la station, aujourd’hui on en est à 10 semaines par an". Selon lui, l’arrivée du président de l’ASVEL a déjà eu des conséquences sur l’immobilier : "Le prix du m² a augmenté de 20% environ. L’arrivée de Tony Parker a été une bouffée d’oxygène."



Ce projet a aussi pour vocation de créer des dizaines emplois et d’occuper les lits non-occupés par les propriétaires et qui ne trouvent pas de locataires. Ces "lits froids" représentent encore 20% de la station. A terme, Tony Parker veut accéder à une nouvelle clientèle, des séminaires d’entreprises ou simplement de nouveaux skieurs.



A.C.