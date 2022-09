Lyon : l’immobilier ne se porte "pas trop mal" d’après le président de la FNAIM

Guerre en Ukraine, inflation… le contexte économique et géopolitique n’est pas le meilleur pour le marché immobilier national et lyonnais.

"On est sur un plateau sur lequel les acquéreurs et vendeurs se cherchent un petit peu" explique Nicolas Bouscasse. Cette situation n’est pas facilitée avec la législation récente et les effets de la pandémie. "La règlementation a un impact et vient troubler ce marché. Notamment ce qui est consécutif à la loi Climat et Résilience mais aussi tout ce qui est post-covid" continue-t-il.

Malgré cela, le marché immobilier métropolitain ne se porte "pas trop mal".

Prix au mètre carré et retour de la négociation

Après une hausse continue des prix de l’immobilier, celle-ci ralentit concernant les appartements, dans le Rhône. Le prix moyen au mètre carré était de 3835 euros au 1er septembre, soit une hausse de 0,7% sur un an. Cette stagnation s’explique de plusieurs manières, la première étant que "l’on était arrivé à des prix très haut" lâche Lilian Baule, agent immobilier. Les secteurs où l’offre est abondante et les outils sur internet où les acheteurs peuvent savoir depuis combien de temps un bien est sur le marché expliquent entre autres cette stabilisation.

Mais ce n’est pas tout. Une branche non-négligeable du métier d‘agent immobilier refait son apparition : la négociation. "Il y avait des années où dès qu’un bien était en vente, il y avait 25 offres, 10 visites et 5 offres au prix" continue l'agent immobilier. La négociation revient au premier plan pour essayer que les demandes des acquéreurs et des vendeurs se rejoignent. "Celle-ci débute dès l’estimation du bien. On se rend compte qu’il peut y avoir des baisses de 5%, 10% voire 15%. Les acquéreurs négocient", explique Lilian Baule.

Le prix des maisons, quant à lui, a largement augmenté, augmentant de 7,3% et atteignant ainsi en moyenne 3828 euros du mètre carré dans le Rhône. Cette hausse s’explique par l’effet covid. "Les gens sont à la recherche d’espace, de nature, mais il y a aussi un effet télétravail. En passant 1 ou 2 jours par semaine chez eux, les gens préfèrent l’extérieur" continue Lilian Baule.

Du côté du prix par arrondissement de Lyon, au 1er septembre, le 5ème, le 8ème et le 9ème, le prix des appartements se situe entre 4000 et 4500 euros du mètre carré. Pour le 1er, le 3e, le 4e et le 7e, les prix sont entre 4500 et 5500 euros du mètre carré. Sans surprise, le 2e et le 6e sont les plus onéreux et les prix oscillent entre 5500 et 6000 euros du mètre carré en moyenne.

T.B.