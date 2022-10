Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (15 et 16 octobre)

Le Festival des courges !

Direction le parc de la Tête d’Or pour la 9e édition du Festival des courges et des fruits d’automne. Le rendez-vous est donné samedi et dimanche de 10h à 18h sur le parvis des Grandes Serres. L'évènement a une nouvelle fois pour objectif de faire découvrir les cucurbitacées et les fruits d'automne dans toute leur diversité de formes, de couleurs, d'espèces et d'usages… A suivre notamment l’incontournable concours de courges géantes ! Plus d’informations ici

Marché de créateurs Lyon Can Do It !

C’est l’heure du shopping automnal made in Lyon ! Le marché de créateurs de Lyon Can Do It est de retour ce samedi. Direction la Cour du Midi du Grand Hôtel-Dieu dans le 2e arrondissement pour découvrir ou redécouvrir des créateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec au bout de nombreuses idées cadeaux. Au programme : décoration, bijoux, illustrations, accessoires, vêtements, cosmétiques, maroquinerie, food... Toutes les informations ici



Le Fish Truck Tour aux Halles Paul Bocuse !

"La Grande Débarque, la Coquille Saint-Jacques de Normandie" est de retour à Lyon ce week-end. Les gourmands et les gourmets sont attendus samedi (de 8h30 à 19h) et dimanche (de 8h30 à 16h30) aux Halles Paul Bocuse pour des dégustations et des découvertes. Toutes les informations sur l’évènement ici



Peinture Fraîche Festival !

Quatrième édition de l’évènement toujours à la Halle Debourg dans le 7e arrondissement. Peinture Fraîche Festival a de nouveau invité une cinquantaine d’artistes internationaux, nationaux et locaux à s’exprimer à travers différentes performances. Cette nouvelle édition, qui a débuté mercredi, se poursuit jusqu’au 6 novembre. Entrée à 6 euros. Plus d’informations ici



Vide-penderie Les Débraillé.e.s !

Le rendez-vous mensuel des Débraillé.e.s est arrivé. Découvrez de nouveau un vide-penderie avec des pièces éthiques ou de seconde main avec des réductions allant jusqu’à -80%. L’occasion de renouveler sa garde-robe en ce début d’automne. Le rendez-vous est donné ce samedi de 11h à 19h et ce dimanche de 11h à 18h à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur l’évènement ici

Lancement du Petit Paumé à Villeurbanne !

Après Lyon le week-end dernier, Villeurbanne va célébrer la sortie de la 54ème édition du guide mettant à l’honneur les meilleurs bons plans de la ville. Le rendez-vous est donné ce samedi de 10h à 19h30 sur l’avenue Henri Barbusse. Entrée libre et gratuite. Plus d’informations ici



La NordicWalkin’ Lyon !

C’est l’évènement dédié à la marche en milieu ubrain. La 7e édition de NordicWalkin'Lyon se déroule ce week-end ; l’occasion de découvrir la capitale des Gaules autrement en marche nordique ou en randonnée pédestre. Quatre parcours de 8 à 20km, accessibles à tous, sont proposés. A noter que le salon de la marche nordique et du bien-être se tiendra dans le même temps au parc de Gerland. Toutes les informations ici



Coup d’envoi du Festival Lumière !

Le cinéma est en fête à Lyon à l’occasion de la 14e édition du Festival Lumière qui débute ce samedi soir à la Halle Tony Garnier par la traditionnelle cérémonie d’ouverture. Le Prix Lumière sera décerné dans une semaine au réalisateur américain Tim Burton. De nombreuses séances sont au programme jusqu’au 23 octobre, avec notamment ce dimanche la séance spéciale en famille pour découvrir ou redécouvrir "L’étrange Noël de monsieur Jack". Plus d’informations ici