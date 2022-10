Deux hommes condamnés pour le meurtre d’un Stéphanois à Lyon

Deux hommes ont été condamnés ce mercredi pour le meurtre d’un Stéphanois à Lyon. Ils ont écopé de 17 et 12 ans de réclusion criminelle pour ces faits remontant à 2017.

Un Stéphanois de 29 ans avait été tué par balle juste après le pont Pasteur, côté Gerland, à l’issue d’une course poursuite entre deux véhicules débutée à la sortie d’une boite de nuit à Dardilly. Plusieurs assaillants avaient tiré sur la voiture où se trouvait la victime. Les autres occupants n’avaient pas été touchés dans la fusillade.

A l’issue de plusieurs jours de débats, le parquet avait requis des peines de 20 et 15 ans de prison à l’encontre des accusés pour meurtre et tentative de meurtre. Le verdict, moins lourd qu’attendu, est finalement tombé quelques heures plus tard.