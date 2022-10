Près de Lyon : un pipeline d’hydrogène annoncé pour 2025

Un pipeline d’hydrogène va bientôt voir le jour dans la Vallée de la Chimie. Il reliera le barrage de Pierre-Bénite au futur site de Symbio, une entreprise spécialisée dans la production de piles à Hydrogène, à Saint-Fons. Sa mise en service est prévue pour 2025. "Il permettra d’assurer les approvisionnements de nos industries tout en accélérant leur décarbonation", affirme la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Le projet se développe en lien avec la CNR, qui prévoit d’installer l’électrolyseur au niveau du barrage, et avec les acteurs du projet HyPSTER, qui permettra de stocker l’énergie", poursuit la collectivité qui précise qu’il s’agira "d’hydrogène renouvelable produit directement à partir d’hydro-électricité pour une capacité de production de 20MW".

"Avec ce pipeline, qui est une première étape, nous allons pouvoir produire notre propre énergie, en ne dépendant plus des importations russes ou algériennes ; assurer les approvisionnements de nos entreprises ; protéger et créer de nombreux emplois. Comme quoi, l’écologie n’a pas forcément vocation à être punitive, idéologique et décroissante pour protéger l’environnement", déclare de son côté Laurent Wauquiez, le président d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce pipeline, dont le budget n’a pas été précisé, aura également comme objectif d’alimenter une station-service afin d’assurer le fonctionnement des véhicules roulant à l’hydrogène comme certains bus et cars.

Le projet a également vocation à s’ancrer à un pipeline d’envergure européenne entre l’Allemagne et le Port de Marseille en passant par Auvergne-Rhône-Alpes.