Lyon : une élue réclame des sanctions après des pressions de l’extrême droite en centre-ville

Selon Nathalie Carlino, conseillère d’opposition à la mairie du 2e arrondissement de Lyon au sein de "Lyon en Commun", un lycéen a été agressé dans le quartier d'Ainay fin septembre "pour avoir tenté de décoller un sticker marqué d'une croix celtique, un symbole d'extrême-droite. Toujours d’après l’élue, "quelques jours plus tard, des tags néonazis et un message de menace, "Rappelles toi en bâtard", étaient inscrits sur la porte" de l’immeuble de la victime dont on ne connait pas la nature des blessures.

"Ce sticker, comme tous les autres qui prolifèrent de même que des affiches, dans le 2e arrondissement, portent la marque de "Lyon Populaire", groupuscule d'extrême-droite nationaliste et identitaire, successeur du "Bastion Social", lui-même héritier du GUD, tous deux dissouts et interdits. Les militants de "Lyon Populaire", créé en 2019, entretiennent des liens avec la Manif pour tous, comme avec la mouvance néonazie. Ils participent fréquemment aux mobilisations lyonnaises aux côtés des identitaires", poursuit Nathalie Carlino, qui compte agir pour mettre un coup au groupuscule.

"Alors qu'ils menacent clairement notre démocratie et notre République, nous demandons à ce qu'il soit mis un terme aux activités de tous les mouvements identitaires et fascistes sur notre Ville" réclame "Lyon en Commun" au maire du 2e arrondissement Pierre Oliver. "Il s’agit de combattre ces vecteurs de haine, de les combattre politiquement et factuellement avant que le sentiment d’impunité ne leurs permettent de commettre l’acte irréparable", conclut Nathalie Carlino.