Lyon : Tim Burton sacré par le Prix Lumière 2022

Vendredi soir, à la Cité Internationale, le réalisateur américain auteur d’oeuvres cultes comme Batman, Edward aux mains d’argent ou Ed Wood, a reçu le Prix Lumière 2022.

"De toute ma vie je n’ai jamais ressenti autant d’amour qu’ici. Où tout n’est que joie et amour des films. Je n’oublierai jamais cette soirée. Merci du plus profond de mon cœur", a-t-il déclaré très ému sur scène, entouré notamment d’Irène Jacob, Monica Bellucci, Imany et Alice Taglioni.

Si Tim Burton était aux anges, le public du Festival Lumière massé au Centre des Congrès regrettait que ses muses n’aient pas fait le déplacement. Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton ou Eva Green n’étaient pas présents ce vendredi à Lyon pour accompagner le réalisateur à cette remise de prix suivie par la projection de Dark Shadows.

Tim Burton se prépare désormais à tourner son remake de la Sortie des Usines Lumières ce samedi midi.

Un 14e Prix Lumière en or.