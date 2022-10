Monica Bellucci au Festival Lumière de Lyon : "Je ne sais pas si la femme fatale existe toujours"

Invitée d'honneur du festival, présente pour la remise du prix Lumière au réalisateur américain Tim Burton, l'actrice italienne Monica Bellucci est venue également présenter, en avant-première, le documentaire The Girl in the Fountain d'Antogiulio Panizzi. Nous avons pu, à cette occasion, la rencontrer. Entretien.

Dans ce film documentaire, Monica Bellucci se voit proposer d'interpréter le rôle de la mythique Anita Ekberg, éternelle Sylvia de La Dolce Vita de Federico Fellini. Si ce film culte, et sa scène de la fontaine de Trévi à Rome, est entré dans le panthéon du cinéma, il marque aussi dans l'histoire du septième art, la représentation de la femme fatale. Plus de 50 ans plus tard, dans The Girl in the Fountain, Monica Belluci, star internationale, tente de s'approprier le personnage d'Anita Ekberget et de lui donner son interprétation d'actrice et de femme contemporaine. À quelques heures de la projection publique, elle s'est confiée.

Au début du documentaire, vous semblez étonnée, mais aussi émue, que le réalisateur Antogiulio Panizzi vous propose d'interpréter le rôle d'Anita Ekberg. Qu'avez-vous réellement ressenti à ce moment là ?

On a utilisé dans le film ce qui s'est passé réellement dans la vie. Quand on m'a proposé le rôle, je me suis demandée : "Qu'est-ce que je fais là ?". Incarner cette femme si nordique et moi si méditerranéenne. Et après, j'ai cherché à comprendre les similitudes que je pouvais avoir avec elle. Je pense que cette femme avait un physique qui arrivait avant elle et moi, je venais du monde de la mode quand j'ai approché le monde du cinéma. Je sais les a priori que j'ai du vivre au début. Avoir un certain physique, ça crée de la curiosité bien sûr, mais en même temps beaucoup de portes se fermaient à cause de cela. Du coup, j'ai du faire un certain parcours pour avoir accès aux films que j'ai fait ensuite.

Que représente pour vous Anita Ekberg ?

En ce qui me concerne, quand j'ai débuté le cinéma, j'avais beaucoup de...