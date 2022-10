Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (29 et 30 octobre)

Le Mondial de la Praline !

Avis aux gourmands ! La première édition du Mondial de la Praline a débuté ce jeudi du côté du Centre de Formation d’Apprentis de la Gastronomie à Marcy-L’Etoile près de Lyon. Au programme : une exposition sur l’histoire de la praline et un marché de 40 exposants. L’entrée est gratuite. Plus d’informations sur les différentes animations ici



Les Mains Magiques !

Une vingtaine de créateurs se réunissent ce week-end à l’occasion d’un marché sur le thème de la magie. Le collectif de créatrices et créateurs "Les Mains" est à l’origine de cet évènement qui se déroulera donc samedi et dimanche de 10h à 19h à In-Sted (6 rue de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon). Artisans, herbalistes, astrologues, lapidaires mais aussi sorcières seront au rendez-vous. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur le programme à retrouver ici



Pause végétale à Heat Lyon !

Le Jardin d’Hiver est désormais installé au sein de la halle à manger du quartier de Confluence. Pourquoi ne pas aller profiter d’une pause végétale ce dimanche de 11h à 19h avec au programme : de nombreuses plantes et boutures rares à petits prix, des ateliers de conseils et de boutures, la présence d’experts sans oublier de nombreuses activités. Entrée libre. Plus d’informations ici



Le salon des vins des vignerons indépendants !

Le rendez-vous est donné du côté de la Halle Tony Garnier (dans le 7e arrondissement) pour cette 32e édition. Des initiations et des dégustations sont de nouveau au programme de ce salon des vins des vignerons indépendants. L’évènement se tient jusqu’à lundi avec un verre remis à l’entrée. Toutes les informations pratiques ici



Gones Crazy Halloween à La Commune !

Les petits monstres sont conviés dans le 7e arrondissement pour fêter Halloween comme il se doit. La Commune propose ce dimanche des ateliers créatifs thématiques et des maquillages à paillettes de 14h à 16h. Dance Concept Event prendra ensuite le relais pour faire danser petits et grands. Plus d’informations sur l’évènement ici



Pop-up de la Toussaint !

"Faut le voir en vrai" est le nom de la 5e édition de ce Pop-Up installé à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche chez Entité dans le 1er arrondissement (14 place Gabriel Rambaud). Rendez-vous de 13h à 19h pour une jolie sélection vintage et d’autres animations. Plus d’informations ici



La Vogue des Marrons !

L’incontournable évènement de l’automne dans le quartier de la Croix-Rousse continue. Manèges pour les enfants et pour les plus grands, auto-tamponneuses, pêche aux canards sans oublier barbes à papa, pommes d’amour, churros et marrons chauds sont toujours au programme ! C’est jusqu’au 13 novembre sur la place et le boulevard de la Croix-Rousse. Toutes les informations ici