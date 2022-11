Lyon : visitez l’Egypte antique depuis… Confluence avec l’Horizon de Kheops ! 

Qui n’a jamais de faire un saut dans le temps et se retrouver entouré d’Egyptiens ? C’est maintenant possible avec l’Horizon de Kheops, qui propose de visiter l’intérieur de la pyramide de Kheops et de remonter dans le temps, le tout en réalité virtuelle.

C’est en lieu et place de l’ancien Décathlon de Confluence, au premier étage du centre commercial, que les Lyonnais pourront voyager dans le temps. Equipés d’un sac à dos et d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs se déplacent en temps réel dans l’Egypte antique. Une guide virtuelle permet d’en apprendre plus sur ce qu’était l’Egypte il y a 4500 ans.

L’objectif de cette expérience, c’est "à la fois d’avoir des sensations, des émotions mais aussi d’apprendre des choses" confie Fabien Barati, directeur général d’Excurio, l’entreprise qui a imaginé l’évènement.

Un travail de longue haleine pour les créateurs, puisque plus de 2 ans ont été nécessaire pour mettre en œuvre ce projet. Et le choix de la réalité virtuelle n’a pas été anodin. "Cette technologie permet d’appréhender la grande pyramide d’une autre manière que si on regardait un documentaire à la télévision. Cela permet aussi de se projeter littéralement dans l’espace et dans le temps" explique Fabien Barati.

Pour garantir l'exactitude scientifique de l'expérience, sa réalisation a été encadrée par l’égyptologue Peter Der Manuelian et son équipe du Giza Archives Project de l'Université de Harvard.

Au total, ce sont 80 personnes qui peuvent profiter simultanément de l’expérience, un « record mondial » dont se targue Excursio.

L’expérience, d’une durée de 45 minutes, coûte de 21,50 à 29,90 euros. Elle est disponible jusqu'au 23 mars 2023.