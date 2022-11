OL : Karl Toko-Ekambi, sélectionné pour la Coupe du Monde avec le Cameroun

La liste du Cameroun est tombée ce jeudi dans laquelle figure l’attaquant lyonnais. La surprise n’est pas au rendez-vous étant donné qu’il est l’homme qui a permis au Cameroun de se qualifier. Lors du match éliminatoire contre l’Algérie en mars 2022, il avait marqué à la 120e+4 minute, permettant ainsi aux Lions indomptables de s’envoler pour le Qatar.

Lundi prochain, un deuxième Lyonnais pourrait rejoindre Karl Toko-Ekambi. L’Argentine annoncera sa liste et le défenseur Nicolas Tagliafico fait partie des présélectionnés. Selon toute vraisemblance, il devrait être appelé avec l’Albiceleste.

En équipe de France en revanche, c’est le néant. Didier Deschamps a dévoilé sa liste ce mercredi et aucun Lyonnais n’a été retenu. Si cela ne fait que confirmer le niveau très moyen des Gones depuis le début de la saison, c’est surtout une grande première depuis plus de vingt ans. Il faut donc remonter en 1998 pour ne trouver aucun joueur de l’OL avec les couleurs de l’équipe de France en Coupe du Monde.

Et sans aller aussi loin, c’est en novembre 2021 que l’on trouve le dernier lyonnais en équipe de France avec Léo Dubois en novembre 2021 contre la Finlande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Enfin, certains joueurs ne sont sûrs de rien. Le taulier lyonnais, Anthony Lopes, ne semble pas être dans les plans du sélectionneur portugais Fernando Santos. Le joueur de l’OL pourrait notamment être remplacé par le jeune gardien de Porto Diogo Costa. La liste sera annoncée ce jeudi à 18h30.