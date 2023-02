L’ESMA : l’école des futurs professionnels de la 3D à Lyon

En s’appuyant sur un combo efficace entre enseignement et campus fonctionnel, elle propose ainsi un cadre de vie étudiante efficace en mettant un point d’honneur à adapter la pédagogie aux besoins actuels. Implanté dans le quartier de la confluence, sur le cours Bayard le campus de Lyon accueille des centaines de passionnés de cinéma d’animation, de dessin et forme les professionnels de la 3D de demain. L’école bénéficie également du label IPAX (Imageworks Professional Academic Excellence) délivré en 2009 par les Studios Sony Pictures Imageworks, un des géants du cinéma.

Dans le monde, une petite vingtaine d’écoles et d’universités affichent cette gratification, dont seulement deux en France.

LyonMag vous emmène sur les bancs d’une école pas comme les autres.

Un parcours professionnalisant tourné vers l’international

Avec sa position stratégique dans la circulation nord-sud en Europe, Lyon est un véritable berceau culturel et dispose d’une métropole tournée vers l’international. Un atout pour l’école et les élèves inscrits dans le campus lyonnais. C’est pourquoi, l’ESMA a conçu sa "Prépa Entertainment" et sa formation en Cinéma d’Animation 3D en Cycle Professionnel, dans une version francophone, mais aussi dans un format anglophone. Une bonne façon pour les élèves d’être préparés à intégrer les plus grands studios d’animation implantés dans le monde entier. Afin de valider leur cursus, lors de la dernière année d’études, les élèves réalisent un film d’études qui sera présenté à un jury de professionnels internationaux. Une autre manière pour l’ESMA de consolider son lien privilégié avec l’international et l’occasion pour les élèves de créer des connexions mondiales.

93% d’insertion professionnelle à 9 mois post graduation

À l’ESMA le passage de flambeau se fait en famille. En effet, les anciens élèves deviennent les premiers "chasseurs de tête" à venir recruter dans les écoles du groupe. L’ESMA brille par son rayonnement à travers le monde avec ses 4000 anciens diplômés exerçant leur métier dans 25 pays différents et travaillant sur des projets pharaoniques. Nous pouvons notamment citer le prochain Avatar ou encore la saga des Minions. De véritables blockbusters qui se hissent largement en tête du box-office durant des semaines voire des mois et pour certains des années. (Avatar étant le film comptabilisant le plus d’entrées dans le monde.) Son excellent taux d’insertion post diplôme témoigne de la reconnaissance professionnelle de l’ESMA à travers le monde.

Un campus sur mesure et 2.0

Passez les portes du campus, c’est entrer dans le temple de la 3D. L’ESMA de Lyon est exclusivement dédiée au Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux (Prépa & Cycle Professionnel). Les élèves reçus dans cette école créative bénéficient ainsi d’un cadre d’apprentissage adapté à leur professionnalisation future. Tous les éléments sont réunis afin de garantir un cadre de vie étudiante propice à la pédagogie, la formation et la réussite. Le campus se situe dans un bâtiment à trois niveaux. Un premier renferme un amphithéâtre, un deuxième bénéficie d’une salle de sport, et une résidence estudiantine située au-dessus de l’école, propose 224 logements haut de gamme, neufs et meublés. Un package permettant aux élèves d’apprendre, tout en évoluant dans un environnement encadré et rassurant.

ESMA LYON

2 Cr Bayard

Lyon 2

Découvrir les films d’animation réalisés par les étudiants.

Portes ouvertes :

- Vendredi 25 novembre 2022 de 14h à 18h

- Samedi 26 novembre 2022 de 10h à 18h

- Vendredi 20 janvier 2023 (de 14h à 18h)

- Samedi 21 janvier 2023 (de 10h à 18h)

- Vendredi 3 mars 2023 (de 14h à 18h)

- Samedi 4 mars 2023 (de 10h à 18h)