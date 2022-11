Givors : enquête ouverte après la disparition de passeports et carte d’identité au service état civil de la mairie

Après la découverte de caméras dissimulées près de son bureau ou encore la fuite organisée de près de 300 documents privés venus de la mairie, voici que de fortes suspicions pèsent sur le service état civil de la Ville.

Selon le Progrès, la préfecture du Rhône a diligenté une enquête administrative suite à la disparition de quatre titres d’identité : trois passeports et une carte d’identité. Ces documents, normalement conservés dans un coffre en mairie jusqu’à leur retrait par leur propriétaires, se sont volatilisés successivement entre mai et août dernier. Pourtant, la procédure est minutieuse et encadrée, avec émargement obligatoire pour toute entrée ou sortie de documents.

La moitié du service état civil s’est donc retrouvée dans le viseur de la police. Sept fonctionnaires ont été interrogés, tandis que leurs domiciles ont été perquisitionnés. L’objectif est de savoir s’il s’agit de disparitions organisées dans le but de les revendre ou s’ils ont été malencontreusement perdus.

Le maire Mohamed Boudjellaba a déposé plainte.

A noter qu’un rassemblement des agents a eu lieu vendredi devant l’Hôtel de Ville pour dénoncer les conditions de travail ainsi que celles de l’enquête menée au sein du service état civil.