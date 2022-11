Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (26 et 27 novembre)

Coup d’envoi du traditionnel marché de Noël de la place Carnot !

La place Carnot accueille de nouveau le traditionnel marché de Noël de Lyon avec la présence de 90 chalets à compter de ce samedi et jusqu’au 24 décembre. A découvrir : des décorations de Noël, des produits du terroir, des cadeaux originaux sans oublier des jouets. De nombreuses animations rythmeront aussi le marché.

Marché de Noël Lyon Can Do It au Grand Hôtel-Dieu !

Une nouvelle occasion de trouver des idées cadeaux à maintenant moins d’un mois de Noël. Lyon Can Do It propose de nouveau ce samedi un marché de Noël des petits créateurs lyonnais. Le rendez-vous est donné au Grand Hôtel-Dieu de 10h à 19h. Au programme : décoration, bijoux, illustrations, accessoires, vêtements, cosmétiques, maroquinerie, food… Entrée libre. Plus d’informations ici





Super Demain : le grand festival du numérique et des enfants !

Direction l’Hôtel de la Métropole de Lyon (20 rue du Lac dans le 3earrondissement) pour Super Demain, le grand festival du numérique et des enfants. L’occasion pour les enfants de 2 à 12 ans d’expérimenter, d’apprendre et de jouer autour du web, des réseaux sociaux, de la pub, des robots, de l’intelligence artificielle et des jeux vidéo. Une quarantaine d’ateliers ludiques et pédagogiques pour tous les âges. Gratuit sans inscription samedi et dimanche de 10h à 18h. Plus d’informations ici





Brocante solidaire des AJD !

Plus de 2000 m2 de stands sont à découvrir ce samedi et ce dimanche dans le 9e arrondissement à l'occasion de la brocante d'automne de le la fondation AJD Maurice Gounon. Objets vintage, bijoux ou encore jouets. Brocanteurs, chineurs et passionnés sont attendus sur place tout le week-end : samedi de 9h à 18h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite. Plus d'informations ici

Marché de Noël à l’atelier !

Une nouvelle chance de commencer à préparer Noël. Rendez-vous dans le 3e arrondissement de Lyon (343 rue Paul Bert) pour un marché de Noël avec de nombreuses idées cadeaux à la clé comme des illustrations, des gravures, des bijoux…. L’occasion également de découvrir tout un univers. L’évènement se tient ce vendredi de 16h à 19h30, ce samedi de 10h à 19h30 et ce dimanche de 10h à 16h. Plus d’informations ici



Vide grenier géant à la Cité des Halles !

Une vingtaine d’exposants seront réunis ce dimanche de 11h à 20h30 à la Cité des Halles dans le 7e arrondissement (124 avenue Jean Jaurès). Il s’agit du deuxième vide grenier géant de la saison avec la possibilité pour les visiteurs de dénicher des objets rares et insolites. L’évènement est gratuit et ouvert à tous avec également de quoi se restaurer et un espace pour les enfants. Toutes les informations ici





Friperie solidaire !

L’association En parler à la librairie organise ce samedi une nouvelle friperie solidaire. Le rendez-vous est donné de 10h à 19h à la Librairie à soi.e. Vêtements, chaussures et accessoires seront à saisir. Tous les bénéfices seront reversés à l’association dont l’objectif est d’aider les victimes de violences sexuelles à libérer la parole. Plus d’informations ici



Le Village équitable de Noël !

Rendez-vous ce samedi de 10h à 18h à l’Hôtel de Ville de Lyon (entrée place des Terreaux). C’est là que se tiendra la septième édition du village de Noël des labellisés « Lyon Ville Equitable et Durable » organisé par la Ville de Lyon. Au programme : des stands d’idées cadeaux pour les fêtes, des espaces d’information et de sensibilisation mais aussi des animations comme des ateliers, des jeux et des conférences. Entrée gratuite. Toutes les informations ici