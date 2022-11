Décès de Jacqueline Vottaro, ancienne conseillère générale du Rhône

Largement engagée sur les questions sociales, d’insertion et de handicap, elle restera, depuis la création de la Métropole de Lyon, la dernière conseillère générale du canton de Saint-Fons.

Le maire de la ville Christian Duchêne exprime "son émotion et sa profonde tristesse" suite au décès Jacqueline Vottero. Durant plus de 22 ans, cette dernière a été conseillère générale du canton de Saint-Fons mais aussi conseillère municipale en 1977. Elle était depuis devenue adjointe à la solidarité puis à l’urbanisme.

"Elle laisse une trace profonde dans l’histoire de notre ville par son engagement associatif et politique, par son ancrage et son attachement au près des habitants les plus fragiles" termine le maire de la ville.

Dans un communiqué de presse, Christiane Constant 1ère secrétaire fédérale du Rhône a également rendue hommage à Jacqueline Vottero : "Aujourd’hui Saint-Fons perd une grande dame, la Fédération du Rhône une Camarade de lutte et une féministe engagée à nos côtés depuis 1971, le Parti socialiste une belle dame".

Un hommage lui sera rendu lors du prochain conseil municipal le jeudi 15 décembre prochain.