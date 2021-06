Saint Fons : une opération de vaccination mise en place sur deux jours

La commune de Saint Fons organise avec l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, une opération de vaccination de deux jours le mardi 6 et vendredi 9 juillet.

L’objectif est de "faciliter la vaccination au plus grand nombre d’habitants de la région, pour les protéger".

Les opérations "Aller-Vers", que souhaite organiser l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, ont pour but de mettre en place des opérations de vaccination dans les communes et arrondissements de la région, où les taux de couverture vaccinale sont toujours bas.

Ces opérations permettent aussi d’informer et de sensibiliser sur l’importance de la vaccination.

L’opération aura donc lieu le mardi 6 juillet, à l’atelier Croizat, 25 rue Etienne Dolet, de 8h à 20h.

Et le vendredi 9 juillet, à la salle associative aux Clochettes (place des Palabres), de 8h à 20h.

Pour compléter le "schéma vaccinal" et recevoir une seconde dose, le dispositif sera de nouveau déployé le mardi 24 et le vendredi 27 août dans les mêmes lieux et aux mêmes horaires.

Toutes les personnes de plus de 12 ans éligibles à la vaccination pourront recevoir le vaccin Pfizer.

L’accès sera libre et sans rendez-vous.