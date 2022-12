Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (10 et 11 décembre)

La Fête des Lumières !

C’est incontestablement l’évènement du week-end à Lyon ! La Fête des Lumières va faire briller de mille feux la capitale des Gaules jusqu’à dimanche soir. Ce sont 30 créations réparties sur 27 sites qui sont à découvrir en Presqu’île, dans le Vieux-Lyon, au parc de la Tête d’Or ou encore aux Subsistances et au parc Blandan. Rendez-vous ce vendredi soir et ce samedi soir (de 20h à minuit) et ce dimanche (de 18h à 22h). Plus d’informations ici



Marché de Noël Lyon Can Do It à la Cité des Halles !

De nouvelles idées cadeaux seront à trouver ce samedi dans le 7earrondissement. Rendez-vous à la Cité des Halles pour le Marché de Noël de Lyon Can Do It avec au programme : décoration, bijoux, illustrations, accessoires, vêtements, cosmétiques, maroquinerie et food. Entrée libre de 10h à 19h. Plus d’informations ici



Les brindilles fêtent Noël !

Direction la Presqu’île pour retrouver jusqu’à dimanche la team des Brindilles pour un Pop’up de Noël. Ce sont plusieurs créateurs lyonnais qui donnent rendez-vous aux visiteurs au 23 rue du Port du temple dans le 2e arrondissement pour "Les brindilles fêtent Noël". L’évènement se poursuit ce vendredi et ce samedi de 11h à 20h et ce dimanche de 11h à 16h. Entrée gratuite. Plus d’informations ici





Vide-dressing Les Petites Cantines !

Vous avez envie de renouveler un peu votre garde-robe ? Le bon plan du week-end se passe aux Petites Cantines de Perrache pour un vide-dressing. Des vêtements pour les plus petits comme les plus grands seront à saisir à prix libre. Le rendez-vous est donné ce samedi de 11h30 à 18h au 74 rue de la Charité. Entrée libre. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici





Marché de Noël des Créateurs !

Créateurs locaux et animations pour les enfants sont à découvrir ce samedi dans le 6e arrondissement de 10h à 18h. La MJC située au 100 rue Boileu accueille le Marché de Noël des Créateurs pour trouver des idées cadeaux en vue des fêtes de fin d’année. Plus d’informations ici



Grande braderie cinéma de l’Institut Lumière !

Vous êtes fan de cinéma ? Bonne nouvelle ! Rendez-vous au Musée Lumière dans le 8e arrondissement (25 rue du Premier-Film) pour une grande braderie où il sera possible de dénicher affiches, textiles, livres, DVD ou encore produits dérivés. Les horaires d’ouverture de la braderie sont à retrouver ici



Vide penderie Les Débraillés !

C’est avec une sélection spéciale fêtes de fin d’année que Les Débraillés organisent de nouveau leur vide penderie mensuel. Trois jours où des pépites éthiques seront à saisir avec des réductions allant jusqu’à -80%. Un corner seconde main avec des petits prix dès 2 euros sera également installé. Direction le 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement : ce vendredi et ce samedi de 11h à 19h et ce dimanche de 11h à 18H. Entrée libre et gratuite. Plus d’informations ici