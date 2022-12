Dans la région : le réacteur nucléaire Bugey 3 a redémarré

A la veille d’une baisse annoncée de températures, EDF a annoncé à l’AFP la remise en service de deux réacteurs nucléaires supplémentaires. En plus du Bugey, le réacteur Dampierre 3 dans le Loiret a également redémarré. Ce mercredi soir, le réacteur Cattenom 4 en Lorraine s’était aussi relancé.

Le réseau électrique tourne ainsi avec 40 réacteurs en fonctionnement sur 56. Ils portent tous leur puissance à 39 gigawatts (GW) sur une puissance maximum de 61 GW. Cette année, la France sera pour la première fois depuis 42 ans importatrice nette d’électricité car le niveau de production est au plus bas en raison de maintenances programmées ou de problèmes de corrosions.

Des coupures de courant programmées de deux heures maximums pourraient arriver cet hiver. Des signaux EcoWatt permettront de prévenir les consommateurs s’ils doivent ralentir leur consommation d’énergie. Trois couleurs ont été mises en place, vert si tout va bien, orange quand il faut surveiller son niveau de consommation et rouge lorsqu’il faut économiser l’énergie en utilisant le moins d’appareils électriques possibles, ne pas brancher son four par exemple.

Le gestionnaire du réseau de ligne à haute et très haute tension RTE et Enedis organisent ce vendredi des simulations de délestage sur ordinateur. Ces tests ont pour objectif de vérifier les modes de communications et les procédures. Aucune coupure de courant sur la population n’est pour autant prévue pour l’instant.