Lyon : ancien chef de la Tour Rose, Philippe Chavent est décédé

Le chef Philippe Chavent est décédé début décembre à l’âge de 71 ans. Un cancer l’a emporté après plusieurs mois de lutte.

Dans les années 1980, Philippe Chavent avait été un visionnaire en installant un restaurant gastronomique rue du Boeuf, jusque là réputée pour ses bistrots et ses bouchons. Quarante ans plus tard, la rue est devenue la plus étoilée du monde !

Outre la Tour Rose, Philippe Chavent avait ouvert en face le Comptoir du Boeuf, rapidement devenue l’une des adresses les plus prisées du quartier emblématique de la ville.

La Tour Rose elle est passée entre les mains du couple Tabata et Ludovic Mey qui ont lancé avec succès Food Traboule.

"C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Philippe Chavent, lui qui avait illuminé la gastronomie lyonnaise et la culture de notre ville. Toutes mes pensées vont à ses proches", a réagi l’ancien président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld.