Le Rhône en vigilance orange neige et verglas : la Métropole de Lyon déclenche son dispositif de viabilité hivernale

Mise à jour : La Métropole de Lyon annonce le déclenchement de son dispositif de viabilité hivernale. "Le traitement des voiries débutera à 2h cette nuit", précise la collectivité qui parle d'une arrivée "de précipitations neigeuses en début de nuit, pouvant tenir localement sur les routes les plus hautes du Nord-Ouest de la Métropole".

Article initial : Météo France a placé ce lundi après-midi le Rhône en alerte orange neige et verglas. La vigilance prend effet à partir de minuit et se poursuivra jusqu’à ce mardi midi.

"Une perturbation progresse sur la moitié sud du pays, avec un risque en soirée de phénomènes glissants au contact de l'air froid situé à l'avant temporairement sur le sud du Massif Central, puis de manière plus marquée sur le Centre-Est", explique Météo France dans son bulletin d’alerte.

A noter que la Loire et l’Allier sont également concernés par cette vigilance orange à la neige et au verglas. Les départements de la Haute-Savoie, de l’Ain et de la Saône-et-Loire devraient aussi passer en alerte orange dans les prochaines heures.