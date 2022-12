Lyon : le conseil municipal doit valider la mission d’information sur la sécurité réclamée par l’opposition

Les élus doivent se réunir autour de Grégory Doucet. Et notamment voter la création d’une mission d’information et d’évaluation portant sur la sécurité à Lyon, ainsi que la désignation de ses membres.

Cette mission avait été réclamée par les trois groupes d’opposition présidés par Pierre Oliver (LR), Yann Cucherat et Georges Képénékian.

A l’origine de cette demande commune, deux faits divers en octobre : un policier de la BAC avait été renversé et traîné au sol par un individu en scooter quai de Bondy dans le 5e arrondissement et une intervention musclée à la Duchère pour interpeller des personnes potentiellement liées aux fusillades à répétition dans le quartier

Treize membres la composeront durant six mois maximum. A l’issue des auditions et du travail réalisé, un rapport sera présenté afin de proposer des pistes d’amélioration sur ce thème si explosif, et qui a plusieurs fois donné lieu à des joutes entre les écologistes et leurs opposants.

Les leviers du maire de Lyon n’étant pas si nombreux en matière de sécurité, les dossiers de la police municipale et de la vidéoprotection dont l'audit doit sortir en février, mais aussi des alternatives devraient occuper le gros du travail de la mission. Le cas de la Guillotière ne devrait pas être éludé.

Si la majorité verte joue la carte de la transparence et de la main tendue, reste à savoir comment cohabiteront tous les membres de la mission. La dernière fois qu'un travail transpartisan avait été effectué, à l'occasion des propositions faites pour faire face à la crise énergétique cet hiver, l'ambiance n'avait pas été au beau fixe.