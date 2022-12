Mort après avoir été pris pour un pédophile : un accusé condamné, le second acquitté à Lyon

La cour d’assises du Rhône a condamné Lenny T. à 10 ans de prison, tandis que le second accusé, Bamadi G., a été acquitté.

Les deux jeunes hommes étaient soupçonnés d’avoir passé à tabac un octogénaire le 30 avril 2019 sous prétexte qu’il parlait avec des enfants de l’école maternelle de la Nigritelle noire au Tonkin durant la récréation. Traité de pédophile, le vieil homme avait été projeté au sol puis frappé par des individus qui zonaient dans ce secteur connu pour être un point de deal.

Il était décédé le lendemain à l’hôpital d’un traumatisme crânien.

Lors de leur procès, les deux accusés ont, grâce au travail de leurs avocats, réussi à faire douter les jurés.

Si Lenny T. a écopé de 10 ans de prison, contre 12 ans requis par l’avocat général parce qu’il a reconnu avoir donné un coup de pied qui a fait tomber la victime, Bamadi G. a profité du flou et de l’omerta du dossier. Le fait qu’il était sur place et soit resté près des policiers pendant leur intervention était une preuve de son innocence selon sa défense. Et les jurés l’ont reconnu également avec son acquittement, malgré le témoignage d’une maîtresse d’école qui l’a formellement identifié.

Mais alors qui a participé au lynchage de l’octogénaire sans histoire ? Qui a donné le ou les coups qui ont provoqué le traumatisme crânien ? Le dossier se referme, avec les questions les importantes qui resteront à vie en suspens.