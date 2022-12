Lyon : il s'exhibe sexuellement, les policiers l'arrêtent

Un homme a suivi une femme en lui montrant son sexe en érection et en lui demandant si elle souhaitait avoir des rapports sexuels avec lui. Devant le refus de la femme, l'homme est reparti à pied.

Quelques heures plus tard et après que la victime ait déposé plainte, l'homme de 37 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Les images de vidéo-protection ont permis de confirmer les faits.

Devant les enquêteurs, le suspect, très défavorablement connu des services de police, a décidé de garder le silence. Il a été déféré devant le parquet ce vendredi.