Aurélie Gries (LFI) : "Il faut que la grève de jeudi fasse reculer le gouvernement"

Ce jeudi, une grève importante aura lieu dans toute la France et à Lyon avec une manifestation dès 11h au départ de la Manufacture des Tabacs.

Aurélie Gries se rappelle que déjà en 2019 et contre la réforme des retraites, 35 000 personnes étaient descendues dans la rue à Lyon : "On attend beaucoup plus ce jeudi".

Selon l'élue insoumise, "bien sûr que le gouvernement a peur". La grève est primordiale : "Il faut que ça fasse reculer le gouvernement de droite d'Emmanuel Macron".

Aurélie Gries est aussi revenu sur le cas d'Adrien Quatennens, écarté du groupe parlementaire pour 4 mois. "Ce que je regrette, c'est qu'il soit revenu à l'Assemblée nationale en janvier. Je suis pour une justice réparatrice", note-t-elle..

Enfin, l'ancienne candidate à la députation a tancé les écologistes de la Métropole de Lyon sur l'expérimentation du RSA à Givors et Grigny qui est censée apporter plus de moyens aux bénéficiaires de l'allocation. "EELV est opposé à cette réforme. On ne voit pas pourquoi on l'expérimenterait dans la Métropole de Lyon. La Seine-Saint-Denis s'est retirée de cette expérimentation. On regrette qu'il n'y ait pas eu de discussion en interne", conclut-elle.

00:00 Grève de jeudi contre la réforme des retraites

02:52 Autre marche de la France insoumise

03:33 Adrien Quatennens

05:40 Réorganisation chez LFI

06:38 Expérimentation du RSA