La Rochelle-LOU : la belle victoire lyonnaise pour viser le podium (16-20)

C’est la conséquence très positive de la belle victoire enregistrée par le LOU Rugby ce samedi soir à La Rochelle. Les hommes de Xavier Garbajosa savaient qu’il faudrait batailler sur la pelouse d’un adversaire redoutable du Top 14. Et ils ont répondu présent face au défi proposé en Nouvelle-Aquitaine.

Dès la 2e minute de jeu, Jean-Marc Doussain inscrivait un essai après avoir été idéalement servi par Léo Berdeu. Le Stade Rochelais de son côté se contentait de pénalités. Et à la mi-temps, les deux équipes se quittaient momentanément sur le score de 6-15. L’écart avait été creusé par Toby Arnold qui avait porté le ballon derrière la ligne.

A l’heure de jeu, les locaux repassaient devant grâce à un essai puis une nouvelle pénalité.

Mais le LOU ne baissait pas les bras, et Josua Tuisova inscrivait un essai décisif à la 67e minute.

En l’emportant (16-20), le LOU montait donc sur le podium, tandis que La Rochelle remportait le bonus défensif.

"C'est le coup parfait. Pas grand monde ne vient gagner ici. Ils avaient beaucoup d'absents, mais nous aussi. On est venu sans complexe, on voulait faire un match d'hommes, solides en défense. On a un grand sentiment de fierté. (...) On va pouvoir partir en vacances tranquille", a déclaré Léo Berdeu au micro de Canal +.

Prochaine étape pour les Rouge et Noir : la réception le 18 février de Montpellier au Matmut Stadium de Gerland.